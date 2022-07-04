В Колпино ищут подозреваемого в стрельбе возле продуктового магазина

Вчера вечером около 16 часов 35 минут в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о стрельбе возле дома 60 по улице Пролетарской в Колпино. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые установили, что в 16 часов 30 минут по вышеуказанному адресу после словесного конфликта в магазине 41-летний гражданин из травматического пистолета выстрелил в спину 41-летнему оппоненту и с места происшествия скрылся. Потерпевший с ранением поясницы был госпитализирован в больницу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.