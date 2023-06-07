В Петербурге в ДТП погиб пассажир такси

Сегодня около 04 часов 40 минут на путепроводе «Автово» в районе дома 13 по проспекту Маршала Жукова, Кировского района Петербурга такси марки «Рено Логан» под управлением 38-летнего водителя по неустановленной причине совершило наезд на автовышку на базе автомобиля «ГАЗ».

В результате ДТП пассажир такси, неустановленный мужчина, от полученных травм скончался на месте. Таксист госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.