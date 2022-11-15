В ДТП в Московском районе пострадал 13-летний пассажир

Вчера утром около 08 часов 05 минут на пересечении Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Кодиак», при выполнении левого поворота не предоставила преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Рено Логан», под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 13-летний пассажир автомобиля «Шкода Кодиак». Подросток госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками дорожной полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.