В Петербурге задержали развратника из Архангельской области

Вчера вечером около 19 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 15-летняя девочка, которая сообщила, что в саду Сан-Гали на Лиговском проспекте неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Подозреваемого задержали по горячим следам возле дома 69 на улице Черняховского. Им оказался 34-летний неработающий житель Архангельской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.