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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали развратника из Архангельской области

В Петербурге задержали развратника из Архангельской области

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Центральном районе по подозрению в развратных действиях задержан 34-летний житель Архангельской области

Вчера вечером около 19 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 15-летняя девочка, которая сообщила, что в саду Сан-Гали на Лиговском проспекте неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.  

Подозреваемого задержали по горячим следам возле дома 69 на улице Черняховского. Им оказался 34-летний неработающий житель Архангельской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Конкретно.ру
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