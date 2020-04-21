ента новостей

11:26
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
10:52
На Васильевском острове тушили пожар в квартире
10:02
Компенсация для врачей
09:35
Почему заболевших стало больше?
23:51
Зырянов не поехал в Германию и вспомнил о Белоруссии
15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
14:39
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
14:30
В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского
14:25
В Петербурге задержали угонщика иномарки
09:47
Каким окажется дефицит бюджета?
09:16
Коронавирус можно лечить и на дому
18:57
Необычная Пасха
18:04
Кто оказался богаче?
20:02
В «Пулково» проведен ветеринарный контроль кроликов
19:59
Специальный онлайн аукцион в поддержку журнала «Звезда»
19:58
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
13:59
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге остроят детский яхт-клуб
11:55
Видеоэкскурсия «Мастерская в лицах»
11:42
В Петербурге задержали угонщига пикапа
09:21
Чем лечить коронавирус?
08:37
Рыбаки нарушают самоизоляцию
20:12
Общественники предлагают предоставить НКО льготы на отчисления во внебюджетные фонды
20:07
«Живая классика» объявила дату Всероссийского финала
09:18
Как причащаться?
09:17
Бизнесу помогут с арендой
22:20
Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев
07:55
Безработных становится больше
07:55
Склады продолжают развиваться
00:17
Вслед за Барабановым СКА могут покинуть Зуб, Лехтеря, Кагарлицкий и Каблуков
17:35
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери

В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери

0
128
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Сланцевском районе Ленинградской области мужчина задержан по подозрению в сексуально насилии над малолетней дочерью.

Накануне днем к полицейским города Сланцы Ленинградской области обратилась мать 9-летней девочки. Женщина заявила на 31-летнего мужа, сварщика. По ее словам, в период с 17 по 19 апреля муж в квартире на улице Жуковского совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общей дочери.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Сланцевский район Ленобласть насильник педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-06-2018, 10:32
В Ленобласти мужчина надругался над малолетней дочерью сожительницы
2-10-2017, 13:15
В Киришах задержан насильник
4-09-2017, 10:57
В Ленобласти задержан педофил
8-08-2018, 09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
13-05-2019, 11:32
В Ленобласти мужчину подозревают в инцесте
19-01-2018, 12:14
В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь

Происшествия на дорогах

0
379
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
373
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
577
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 057
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх