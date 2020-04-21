В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери

Накануне днем к полицейским города Сланцы Ленинградской области обратилась мать 9-летней девочки. Женщина заявила на 31-летнего мужа, сварщика. По ее словам, в период с 17 по 19 апреля муж в квартире на улице Жуковского совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общей дочери.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.