В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине

26 мая ранним утром около 05 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о неизвестном с ножевым ранением, на остановке общественного транспорта возле дома 73 по проспекту Большевиков.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что около 04 часов 40 минут во дворе дома 69 по Дальневосточному проспекту неизвестный нанес удар ножом в спину 20-летнему неработающему.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера около 12 часов 00 минут оперативниками Невского УМВД возле дома 59 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний житель Смоленской области.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.