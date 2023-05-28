В Киришах мусоровоз насмерть сбил пенсионера

Накануне утром около 08 часов 20 минут возле дома 5 по Молодежному бульвару в городе Кириши 44-летний водитель мусоровоза, выезжая задним ходом с дворовой территории, совершил наезд на 82-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.