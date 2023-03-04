В Петербурге мужчина погиб под колесами мусоровоза

Накануне утром около 10 часов 25 минут возле дома 11 по проспекту Культуры, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «МКЗ 7751» (мусоровоз), при движении задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении женщину, 1939 года рождения, которая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Мужчина в 2022-2023 году 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения).

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По факту ДТП проводится проверка.