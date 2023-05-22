В Приморском районе задержаны четверо мужчин подозреваемых в избиении жителя Удмуртии

Вчера утром около 10 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что около 05 часов 08 минут из квартиры дома 73 по проспекту Королева в тяжелом состоянии доставлен 31-летний житель Удмуртии. Пострадавший был избит неизвестными.

Спустя несколько десятков минут участковым уполномоченным полиции из квартиры того же дома в отдел полиции были доставлены четверо россиян в возрасте 27-42 лет, прибывшие в Петербург их других регионов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В отношении троих составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

42-летний житель Челябинской области задержан на основании статьи 91 УПК РФ.