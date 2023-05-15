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Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе у посетителя кафе изъяли охотничьи патроны

В Кингисеппе у посетителя кафе изъяли охотничьи патроны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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Сотрудники полиции изъяли у посетителя кафе охотничьи патроны

Накануне ночью около 00 часов 35 минут администрация кафе, расположенного в доме 43 по улице Большая Советская в городе Кингисепп, вызвала наряд вневедомственной охраны из-за буйного пьяного клиента. В отдел полиции для разбирательства был доставлен ранее судимый 53-летний житель Татарстана.
При себе у дебошира была спортивная сумка, в которой полицейские обнаружили более тысячи спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм.
Задержанный сообщил, что патроны якобы нашел в январе этого года в подвале заброшенного дома в садоводстве Кингисеппского района, хранил у себя и собирался увезти с собой домой.
По результатам экспертизы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район патроны
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