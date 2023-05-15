В Кингисеппе у посетителя кафе изъяли охотничьи патроны

Накануне ночью около 00 часов 35 минут администрация кафе, расположенного в доме 43 по улице Большая Советская в городе Кингисепп, вызвала наряд вневедомственной охраны из-за буйного пьяного клиента. В отдел полиции для разбирательства был доставлен ранее судимый 53-летний житель Татарстана.

При себе у дебошира была спортивная сумка, в которой полицейские обнаружили более тысячи спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм.

Задержанный сообщил, что патроны якобы нашел в январе этого года в подвале заброшенного дома в садоводстве Кингисеппского района, хранил у себя и собирался увезти с собой домой.

По результатам экспертизы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.