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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино полицейские у водителя такси обнаружили пистолет и патроны

В Купчино полицейские у водителя такси обнаружили пистолет и патроны

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Во Фрунзенском районе Петербурга задержали таксиста, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

Накануне ранним утром около 06 часов инспекторы ДПС у дома 18 по улице Димитрова остановили автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 30-летнего водителя одного из агрегаторов такси, жителя Всеволожского района Ленинградской области.

При осмотре иномарки в кармане левой передней двери был обнаружен сигнальный спортивный пистолет с признаками переделки, а в бардачке автомашины обнаружено 46 патронов калибра 5,6 мм.

Изъятые оружие и боеприпасы были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России. Экспертиза показала, что оружие является гладкоствольным револьвером, изготовленным путём переделки самодельным способом сигнального револьвера, но для стрельбы оно не пригодно. А вот все патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для использования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район боеприпасы такси
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