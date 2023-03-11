В Петербурге задержали двоих злоумышленников ограбивших курьера

7 марта к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 12 по проспекту Пятилеток двое неизвестных напали на курьера, доставлявшего продукты, распылили ему в лицо газ из баллончика, после чего выхватили из рук пакеты с заказами и скрылись.

Сумма ущерба составила 2 765 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем около 13 часов 30 минут возле дома 5 по улице Складской, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Невского района по подозрению в совершение данного преступления задержаны 19-летний неработающий житель Тюменской области и 20-летний неработающий житель Пензенской области.

Уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Старший из злоумышленников задержан основании статьи 91 УПК РФ.

Второму из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.