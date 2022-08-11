В Петербурге задержаны двое граждан за квартирный разбой

1 августа к полицейским Невского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что из квартиры дома №34 по Советскому проспекту со следами побоев в тяжелом состоянии госпитализирован 31-летний гражданин.

В минувший вторник от данного гражданина поступило заявление о том, что 31 июля около 14 часов в его квартиру вошли двое малознакомых мужчин, избили и похитили мобильный телефон «Редми 15», после чего с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими возле дома № 287 по проспекту Обуховской обороны по подозрению в совершении преступления задержан неработающий гражданин, 1983 года рождения, а у дома № 57 по Рыбацкому проспекту второй подозреваемый, 1991 года рождения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.