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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже

В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже

0
87
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Полицейские Невского района задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже

17 февраля 2023 года к полицейским Невского района Петербурга от 60-летнего мужчины поступило сообщение о том, что во дворе дома 17 по проспекту Обуховской Обороны возле отеля двое неизвестных остановили автомобиль заявителя «Шевроле-Лачетти» с целью подвезти их, сели в салон, где стали избивать заявителя руками, после чего открыто похитили из салона планшет «Дигма», мобильный телефон «Алкатель» и с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Потерпевший был госпитализирован и после оказания медпомощи отпущен на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером около 20 часов возле дома 54/1 по улице Белградской в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершение указанного преступления задержаны: неработающие мужчина, 1986 года рождения, и женщина, 1985 года рождения.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
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