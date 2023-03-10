В Пулково задержади подозреваемого в мошенничестве

1 февраля 2023 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от автовладельца, 1982 года рождения, о том, что в период с 01 августа 2022 года по 31 августа 2022 года возле дома 111 корпус 1 по проспекту Энгельса 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, под предлогом аренды, завладел его автомобилем «БМВ Х6», стоимостью 1 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ранним утром около 06 часов 30 минут в аэропорту Пулково сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан подозреваемый в причастности к этому преступлению.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.