ента новостей

11:56
XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов
11:52
Симфонический оркестр Ленобласти даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
10:31
В Пулково задержади подозреваемого в мошенничестве
10:27
В Приморском районе неизвестный стрелял по окнам
10:22
В Петербурге задержали мужчину ограбившего цифровой магазин на Техноложке
10:16
В центре Петербурга женщину задержали за избиение пылкого поклонника
10:08
В Гатчине пьяный мужчина стрелял из пистолета в воздух
10:07
Эксперт по ЖКХ раскрыл главную причину регулярных «снежных коллапсов» в Петербурге
09:45
Си Цзиньпин переизбран на пост главы Китая на третий срок
09:41
Зарубежные рынки по-прежнему интересны
09:36
В Афганистане в результате взрыва погиб губернатор провинции Балх в своем кабинете
09:26
В Кудрово автобус сбил 3-летнего мальчика на велосипеде
09:13
В Ленобласти электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку
09:11
Нужен ли курортный сбор?
08:31
Какое питание укрепляет здоровье
19:09
Более 150 000 посетителей принял фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в музейно-историческом парке «Остров фортов»
17:04
В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий
17:03
Новейшие разработки для СВО представят петербургские предприятия на росгвардейской выставке «Экспотехностраж»
16:07
В Петербурге пройдет открытый турнир по функциональной подготовке
15:41
Припаркованные у контейнеров автомобили мешают вывозу отходов
15:10
Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередную партию необходимого в помощь фронту
15:04
Театр «Мюзик-Холл» официально будет носить имя Федора Шаляпина
14:11
В Приморске мужчина во время распития спиртного получил три раза ножом в грудь
13:43
В Мариинском дворце открылась конференция «Блокадный быт: цена победы»
13:24
Более ста человек поучаствовали в «Купчинском компасе»
13:19
В Красногвардейском районе изнасиловали 15-летнюю девочку
13:14
Колтушское шоссе расширят на еще одну полосу движения
13:11
Петербуржцы обратили внимание на продолжающееся складирование коммунальщиками снега на газонах
10:39
В Ленобласти поймали подростков угнавших иномарку
10:35
В Кировском районе обокрали пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Пулково задержади подозреваемого в мошенничестве

В Пулково задержади подозреваемого в мошенничестве

0
51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в мошенничестве в Выборгском районе

1 февраля 2023 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от автовладельца, 1982 года рождения, о том, что в период с 01 августа 2022 года по 31 августа 2022 года возле дома 111 корпус 1 по проспекту Энгельса 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, под предлогом аренды, завладел его автомобилем «БМВ Х6», стоимостью 1 000 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера ранним утром около 06 часов 30 минут в аэропорту Пулково сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан подозреваемый в причастности к этому преступлению.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-02-2023, 12:11
В Тосно задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку
3-06-2022, 14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
9-12-2022, 13:03
В Петебурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
3-02-2023, 12:23
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара
9-02-2023, 12:00
В Приморском районе задержали мошенников, обманувших пенсионерок
25-10-2022, 13:44
В Петербурге задержали автомобильного вора

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 09:26
В Кудрово автобус сбил 3-летнего мальчика на велосипеде
0
224
8-03-2023, 20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
0
188
8-03-2023, 14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
0
186
8-03-2023, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
Наверх