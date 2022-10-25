В Петербурге задержали автомобильного вора

13 июля 2022 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступало заявление от 31-летнего мужчины об угоне от дома 10 корпус 1 по улице Вадима Шефнера его автомобиля «Киа Сид», стоимостью 1 500 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

24 октября 2022 года полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в совершении данного преступления изобличен 46-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, арестованный 15 сентября 2022 года за аналогичное преступление: угон автомобиля «Фольксваген Транспортер».