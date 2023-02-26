В Мурино росгвардейцы пресекли драку и оказали помощь в задержании подозреваемых в краже из продуктового магазина

Фото: Росгвардия В Мурино росгвардейцы пресекли драку и оказали помощь в задержании подозреваемых в краже из продуктового магазина



Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в ходе патрулирования пресекли драку продавцов магазина, пытавшихся остановить двух молодых людей, подозреваемых в краже. Подозреваемые переданы в органы внутренних дел