Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в ходе патрулирования пресекли драку продавцов магазина, пытавшихся остановить двух молодых людей, подозреваемых в краже. Подозреваемые переданы в органы внутренних дел
В Мурино росгвардейцы пресекли драку и оказали помощь в задержании подозреваемых в краже из продуктового магазина
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Росгвардия
В Мурино росгвардейцы пресекли драку и оказали помощь в задержании подозреваемых в краже из продуктового магазина
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