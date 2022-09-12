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Питерец.ру » Общество » Пострадавшему петербуржцу оказали доврачебную помощь военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии

Пострадавшему петербуржцу оказали доврачебную помощь военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Пострадавшему петербуржцу оказали доврачебную помощь военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность футбольных болельщиков на матче российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Оренбургом», который проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, оказали помощь пострадавшему местному жителю.

Молодой человек катался на роликах около стадиона, но в какой-то момент запнулся и упал, в результате чего получил многочисленные ушибы, травмы лица и глубокое рассечение брови. Сержант Мустафа Фатуллаев, рядовой Евгений Самуйлов и рядовой Андрей Остроухов, патрулировавшие в этот момент территорию, с помощью индивидуального перевязочного пакета остановили кровь и наложили повязку. Пострадавший поблагодарил военнослужащих Росгвардии за быстро оказанную помощь.

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