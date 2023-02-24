У метро «Гостиный Двор» мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОН

Сегодня утром около 11 часов 30 минут возле Гостиного двора мужчина достал колонку и включил музыку, в этот момент к нему подошёл сотрудник ОМОНа. Злоумышленник достал обрез ружья и дважды выстрелил в 43-летнего сотрудника ОМОНа. Картечь попала в живот.

Коллеги раненого скрутили стрелка на месте преступления. Им оказался 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Пострадавший сотрудник госпитализирован в Мариинскую болтницу в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Войск Национальной гвардии будет ходатайствовать о награждении бойца.