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Питерец.ру » Происшествия » У метро «Гостиный Двор» мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОН

У метро «Гостиный Двор» мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОН

0
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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
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У станции метро «Гостиный Двор» стреляли в сотрудника ОМОН Росгвардии.

Сегодня утром около 11 часов 30 минут возле Гостиного двора мужчина достал колонку и включил музыку, в этот момент к нему подошёл сотрудник ОМОНа. Злоумышленник достал обрез ружья и дважды выстрелил в 43-летнего сотрудника ОМОНа. Картечь попала в живот.

Коллеги раненого скрутили стрелка на месте преступления. Им оказался 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 

Пострадавший сотрудник госпитализирован в Мариинскую болтницу в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Войск Национальной гвардии будет ходатайствовать о награждении бойца.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район стрельба огнестрельное ранение
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