Полиция ищет преступника, стрелявшего в полицейского в Ленобласти

Сегодня ночью около 02 часов 05 минут к полицейским поступило сообщение о том, что 47-летний сотрудник полиции получил травматическое ранение, в тяжелом состоянии госпитализирован. Пострадавший находится в реанимации, у него ранение головы. Известно, что он следователь, прикомандированный из другого района.

По предварительной информации, конфликт произошел возле гостиницы «Нева» в городе Кировске, на улице Победы дом 11. В полицейского выстрелил из травматического пистолета житель Кемерово.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Полицейскими приняты меры к его розыску и задержанию. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подозреваемому на вид около 50 лет, короткие русые волосый. Передвигается на автомобиле BMW 5-й серии с номерами Новосибирской области.