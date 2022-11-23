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Питерец.ру » Происшествия » Полиция ищет преступника, стрелявшего в полицейского в Ленобласти

Полиция ищет преступника, стрелявшего в полицейского в Ленобласти

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46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
47News
В Кировске человек из-под Кемерово стрелял в полицейского. Сотрудник в реанимации

Сегодня ночью около 02 часов 05 минут к полицейским поступило сообщение о том, что 47-летний сотрудник полиции получил травматическое ранение, в тяжелом состоянии госпитализирован. Пострадавший находится в реанимации, у него ранение головы. Известно, что он следователь, прикомандированный из другого района.

По предварительной информации, конфликт произошел возле гостиницы «Нева» в городе Кировске, на улице Победы дом 11. В полицейского выстрелил из травматического пистолета житель Кемерово.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Полицейскими приняты меры к его розыску и задержанию. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подозреваемому на вид около 50 лет, короткие русые волосый. Передвигается на автомобиле BMW 5-й серии с номерами Новосибирской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО стрельба огнестрельное ранение
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