Раненый в Петербурге сотрудник ОМОН Росгвардии будет награждён

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который при несении службы по обеспечению общественной безопасности в Санкт-Петербурге обнаружил подозрительного человека и при попытке его задержать был тяжело ранен.