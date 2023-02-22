В Петербурге задержали мошенницу bp Кабардино-Балкарии, похитевшую 114 миллионов рублей

Вчера вечером около 17 часов у дома 4 по улице Тамбасова полицейские задержали 53-летнюю уроженку Кабардино-Балкарии, которая обвиняется по статьям УК РФ «мошенничество», «преднамеренное банкротство» и «злоупотребление полномочиями». В Петербурге женщина проживала без регистрации, но это ей не помогло.

В период с апреля 2015 года по декабрь 2020-го дама путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц и по предварительному сговору, будучи учредителем подконтрольных ей организаций на территории Кабардино-Балкарии, присвоила принадлежащие им денежные средства на общую сумму 114 миллионов рублей. Розыскное дело на нее завели 9 декабря 2022 года. Инициатору розыска – МО МВД «Прохладненский» МВД по Кабардино-Балкарской Республике – сообщено.

Мера пресечения – подписка о невыезде.