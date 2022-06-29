В Кудрово задержали аферистку, находящуюся в федеральном розыске

Накануне днем около 15 часов 20 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 8 по Европейскому проспекту в городе Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области, задержали находящуюся в федеральном розыске женщину 1983 года рождения, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленница в период со 2 ноября по 29 ноября 2020 года, находясь в офисном помещении на улице Заозерная дом 8 с целью совершения хищения путем обмана ввела в заблуждение мужчину и получила от него денежные средства на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Женщину задержали для дальнейшей передачи инициатору розыска.