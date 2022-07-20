В Петербурге задержали участника группы, причастной к хищению 2 миллионов рублей

Вчера вечером около 18 часов 50 минут возле дома 63 по улице Садовой задержан 37-летний мужчина, который находился в федеральном розыске по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что ранее задержанный, совместно с двумя мужчинами похитили денежные средства из квартиры дома 3 улицы Чертановская города Москва, нанесли многочисленные телесные повреждения хозяину квартиры и скрылись с места происшествия. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для передачи инициатору розыска.