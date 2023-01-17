На пожаре в Лужском районе обнаружены обгоревшие останки человека

Вчера вечером около 20 часов 10 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке Осьмино, Лужского района Ленинградской области. Пламя охватило 64 кв. метра частного дома.

На место происшествия выехали дежурные смены 138 и 146 пожарных частей. Возгорание тушили 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 21 час 47 минут.

Как рассказали 47news полицейские, при разборе сгоревших конструкций одноэтажного дома обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.