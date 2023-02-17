В Петербурге задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая в Калининском районе похитила у 93-летней пенсионерки 120 тысяч рублей.

Злоумышленница находясь по месту жительства заявительницы, путем свободного доступа совершила тайное хищение денежных средств, после чего с места происшествия скрылась. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера на улице Федора Абрамова задержана подозреваемая, неработающая жительница Ярославской области, 1979 года рождения.

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.