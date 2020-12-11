В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней женщины

К полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что вечером минувшего понедельника около 16.30 в квартиру 88-летней жительницы дома на Гражданском проспекте пришла неизвестная, которая представилась ее соседкой, и попросила воспользоваться ее домашним телефоном. Пенсионерка проводила неизвестную в комнату к телефонному аппарату и на несколько минут отлучилась на кухню. Но после ухода незваной гостьи пожилая женщина обнаружила отсутствие в серванте денежных средств в сумме 220 тысяч рублей и паспорта. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

8 декабря в 23:45 на улице Буренина в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 40-летняя неработающая гражданка. Женщина 6 раз судима за кражи и мошенничество.

Полицейские установили, что в день кражи злоумышленница проникла в квартиру пенсионерки в светлом парике с целью конспирации. Однако этот маневр не помог ей уйти от ответственности. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной.

Уважаемые граждане, ели вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанной гражданки, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.