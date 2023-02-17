В Петербурге задержаны подозреваемые в производстве и сбыте наркотиков

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Василеостровского района пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.

По имеющейся информации, в 2019 году злоумышленники создали в теневом сегменте сети Интернет магазин по продаже наркотиков. Запрещенные вещества сбывались в Санкт-Петербурге бесконтактным способом через тайники-закладки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны предполагаемый организатор интернет-магазина, владелец плантаций по выращиванию наркотиков растительного происхождения, а также трое закладчиков.

По местам проживания подозреваемых изъяты более 10 килограммов наркотических средств. Проведенная экспертиза показала, что часть изъятых веществ является марихуаной, диметилтриптамином и плодовыми грибами, содержащими псилоцибин (псилоцин). Исследование остальных объектов продолжается.

Кроме того, установлены координаты тайников с наркотиками, которые оборудовали подозреваемые.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.