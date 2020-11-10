В Ленобласти задержаны наркосбытчики

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, участники которой специализировались на сбыте наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом через интернет-магазины. Минувшим воскресеньем полицейские задержали двоих закладчиков - 29 летнюю женщину и 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В ходе обыска по адресу места жительства подозреваемой женщины в деревне Копорье Ломоносовского района Ленобласти обнаружено и изъято 20 свертков наркотическим средством "мефедрон". Кроме того: ноутбук, средства сотовой связи, банковские карты, использовавшиеся в преступных целях.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены координаты и изъяты 24 «закладки» на территории Ломоносовского и Волосовского района и г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению иных фактов преступной деятельности, а также установлению других участников противоправной деятельности.