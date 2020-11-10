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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны наркосбытчики

В Ленобласти задержаны наркосбытчики

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
imgur.com
В Копорье арестованы наркосбытчики - 29 летняя женщина и 18-летний парень. Наркотики они продавали через Интернет-магазин

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, участники которой специализировались на сбыте наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом через интернет-магазины. Минувшим воскресеньем полицейские задержали двоих закладчиков - 29 летнюю женщину и 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
В ходе обыска по адресу места жительства подозреваемой женщины  в деревне Копорье Ломоносовского района Ленобласти обнаружено и изъято 20 свертков наркотическим средством "мефедрон". Кроме того: ноутбук, средства сотовой связи, банковские карты, использовавшиеся в преступных целях.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены координаты и изъяты 24 «закладки»  на территории Ломоносовского и Волосовского района и г. Сосновый Бор Ленинградской области.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению иных фактов преступной деятельности, а также установлению других участников противоправной деятельности.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ломоносовский район наркотики
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