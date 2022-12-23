В Невском районе задержали угонщиков трактора

Ночью 22 декабря к полицейски Невского района поступило сообщение о том, что двое неизвестных завели стоящий во дворе д. 30 по Дальневосточному пр. красный трактор с ковшом и скрылись на нем.

Спустя несколько часов поисков на ул. Дыбенко нарядом дорожной полиции трактор был остановлен. В нем находились двое ранее неоднократно судимых уроженцев Новгородской обл., 2002 и 2001 г. рождения. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.