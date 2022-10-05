В Петербурге задержали дебошира, угрожавшего газовым пистолетом в торговом центре

Вчера днем около 15 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 36-летнего начальника охраны торгово-развлекательного комплекса, расположенного на Гражданском проспекте, 41, о том, что неизвестный мужчина направляет на него и посетителей ТРК предмет, похожий на пистолет.

Сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый 37-летний неработающий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят аэрозольный пистолет.

Злоумышленник доставлен для разбирательства в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.