В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске

Вчера сотрудники уголовного розыска Главка при поддержке бойцов СОБР ГУ Росгвардии задержали в городе Выборг неоднократно судимого 36-летнего уроженца города Каспийск, который находится в федеральном розыске за вымогательство.

Установлено, что 25 августа 2018 года совместно со знакомым, находясь в административном здании в Гончаровском сельском поселении Выборгского района ЛО злоумышленники незаконно требовали потерпевшего передать 1 500 000 рублей.

В период с 25 августа 2018 года до 24 января 2019 года, посредством личных телефонных звонков и отправки электронных сообщений, требовали от потерпевшего передать им денежные средства в сумме 3 500 000 рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.