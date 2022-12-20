ента новостей

12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
11:23
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
11:20
В Петербурге будут судить четверых несовершеннолетних за хулиганство
11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
11:01
В Выборгском районе задержали телефонного мошенника
10:58
В Приморском районе ограбили букмекерскую контору
10:16
В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске
09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
08:04
Какие вирусы наиболее распространены?
07:55
Что с запасом вакцины от ковида?
06:05
В Hyundai начнутся сокращения
19:03
В Петербурге ёлочные базары будут открыты с 20 декабря
18:53
Петербургские ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда
18:19
В Мурино откроется новая детская поликлиника
18:17
В Петербурге депутаты подготовили предложения в ПДД для электросамокатов
18:15
Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гражданской обороны будут расширены
18:13
Неубранный снег и наледь на дорогах в Петербурге стали причиной более двух тысяч ДТП
17:26
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
17:23
В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании
15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
14:13
Семьи мобилизованных петербуржцев побывали в Русском музее по приглашению региональной общественной приёмной «Единой России»
13:52
В Ленобласти наградили победителей конкурса «Лучшие в туризме-2022»
13:29
В Петербурге подвели итоги проекта "Билет в будущее - 2022"
11:43
Пирог не захотел платить
11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
11:26
В Московском районе задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте
10:57
Защититесь от гриппа
10:28
Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде
10:25
Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске

В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске

0
72
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Главка задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске

Вчера сотрудники уголовного розыска Главка при поддержке бойцов СОБР ГУ Росгвардии задержали в городе Выборг неоднократно судимого 36-летнего уроженца города Каспийск, который находится в федеральном розыске за вымогательство.

Установлено, что 25 августа 2018 года совместно со знакомым, находясь в административном здании в Гончаровском сельском поселении Выборгского района ЛО злоумышленники незаконно требовали потерпевшего передать 1 500 000 рублей.

В период с 25 августа 2018 года до 24 января 2019 года, посредством личных телефонных звонков и отправки электронных сообщений, требовали от потерпевшего передать им денежные средства в сумме 3 500 000 рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО вымогательство видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-11-2022, 11:35
В Выборге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
10-06-2022, 12:09
В Ленобласти задержали преступника, находящегося в федеральном розыске за мошенничество
15-07-2022, 14:51
В Петербурге задержали мужчину, мошенническим путем присвоившего денежные средства петербурженки
30-06-2022, 16:23
В Петербурге задержали злоумышленников, которые вымогали у мужчины 8 миллионов рублей
29-06-2022, 18:59
В Кудрово задержали аферистку, находящуюся в федеральном розыске
1-08-2022, 11:26
В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
46
Сегодня, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
63
Сегодня, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
104
Вчера, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
161
Вчера, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
Наверх