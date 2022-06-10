В Ленобласти задержали преступника, находящегося в федеральном розыске за мошенничество

Вчера вечером около 16 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 34 по улице Шоссейная в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области задержан 30-летний мужчина, который находится в федеральном розыске по г. Каспийску, как обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от суда по части 3, статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее установлено, что в августе 2021 года в городе Махачкала, республики Дагестан указанный гражданин получил 600 000 рублей за внеконкурсное поступление абитуриента в московский ВУЗ. Злоумышленник доставлен в отдел полиции по Всеволожскому району Ленинградской области, инициатору розыска сообщено.