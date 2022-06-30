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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленников, которые вымогали у мужчины 8 миллионов рублей

В Петербурге задержали злоумышленников, которые вымогали у мужчины 8 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции совместно с УФСБ России задержали злоумышленников, которые вымогали у мужчины 8 миллионов рублей

7 июня 2022 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о вымогательстве денежных средств у мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).
Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ России по СПб и ЛО, при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны двое ранее судимых мужчин 1989 года рождения. Установлено, что злоумышленники с 06 часов 40 минут 16 июня 2021 года по 19 часов 00 минут 17 июня 2021 года возле дома №64 по Каменноостровскому проспекту Петербурга, под угрозой применения насилия к потерпевшему и членам его семьи, демонстрируя предмет внешне похожий на автомат Калашникова, незаконно требовали денежные средства в сумме 8 миллионов рублей, а после получения не менее 4 миллионов рублей продолжили требовать оставшуюся сумму под угрозой применения насилия.

В результате обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято: 6 мобильных телефонов, автомат светозвуковой и 45 специальных патронов к нему. Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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