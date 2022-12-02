ента новостей

14:55
Беглов и Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа
14:50
Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина
14:47
«Женское движение Единой России» в Петербурге возглавила Инна Бурба
13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
13:35
Театр «Святая крепость» из Выборга привезет в Петербург комедию «Правда – хорошо, а счастье лучше»
13:33
В Мариинском дворце провели тест по истории Великой Отечественной войны
13:27
Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир
13:23
В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку
13:18
В Ленобласти ускоряются пригородные электропоезда
13:14
В Ломоносовском районе задержан злоумышленник, обманувший пенсионерок
13:12
Первая трюмная партия свежих сатсум и лимонов «приплыла» в Санкт-Петербург
13:10
В Петербурге задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок
13:05
В Красносельском районе задержали очередного мошенника
13:03
Неудобные вопросы Пригожина вынудили Смольный отменить прямую линию с губернатором Бегловым
12:58
В Колпинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль своей новой знакомой
12:29
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей
12:06
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам около двух миллионов рублей
11:51
В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого лихача
11:47
В Ленобласти сгорел рейсовый автобус. Пассажиры успели выскочить
11:23
В Ленобласти "Киа Соул" врезался в "Шевроле Авео" стоявшую после ДТП. Водитель погиб
10:23
Соцсети реально работают
10:03
Достойная пенсия – это сколько?
09:44
Завод «Тойота» законсервируют
20:14
Сборные Марокко и Хорватии вышли в плей-офф чемпионата мира вслед за Аргентиной и Польшей
19:46
Представитель проекта «Билет в будущее» предложил российскому бизнесу сэкономить десятки миллионов рублей
17:07
Женщина заплатит 340 тысяч рублей за спиленные ели
17:02
В Петербурге ликвидирован канал поставки сомнительной табачной продукции
16:54
В Общественной палате Ленобласти обсудили законопроект о создании системы вытрезвителей
16:49
В Петербурге отметили лучших добровольцев регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
16:48
«Единая Россия» в Петербурге передала документы на вечное хранение в Центральный госархив
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси

В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси

0
85
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства гибели автоугонщика такси

Сегодня ночью на Московском проспекте в такси «Киа» подсел мужчина и попросил его довезти до дома 33 по улице Марата. Прибыв по указанному адресу, пассажир отказался выходить из машины и, воспользовавшись тем, что водитель вышел из иномарки, пересел за руль и скрылся в сторону Владимирского проспекта.

Автомобиль был обнаружен на Обводном канале. На неоднократные требования об остановке подозреваемый не реагировал. В районе сужения автодороги возле железнодорожного моста (набережная Обводного кан. 13а) полицейские перекрыли проезжую часть. Однако водитель, протаранив служебный автомобиль, на большой скорости продолжил движение и на углу набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе совершил столкновение с другим автомобилем

В результате ДТП автоугонщик получил травмы от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель второй иномарки не пострадал

Проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: угон ДТП такси видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-09-2020, 12:09
В Петербурге полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
6-09-2022, 14:18
В Петербурге в массовом ДТП пострадал 12-летний мальчик
8-04-2020, 11:35
Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
6-09-2022, 15:05
На Московском шоссе произошло смертельное ДТП

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
0
65
Сегодня, 11:23
В Ленобласти "Киа Соул" врезался в "Шевроле Авео" стоявшую после ДТП. Водитель погиб
0
104
Вчера, 14:08
В Выборге иномарка сбила школьниц на переходе
0
124
Вчера, 13:53
В Приозерском районе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Наверх