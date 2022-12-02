В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси

Сегодня ночью на Московском проспекте в такси «Киа» подсел мужчина и попросил его довезти до дома 33 по улице Марата. Прибыв по указанному адресу, пассажир отказался выходить из машины и, воспользовавшись тем, что водитель вышел из иномарки, пересел за руль и скрылся в сторону Владимирского проспекта.

Автомобиль был обнаружен на Обводном канале. На неоднократные требования об остановке подозреваемый не реагировал. В районе сужения автодороги возле железнодорожного моста (набережная Обводного кан. 13а) полицейские перекрыли проезжую часть. Однако водитель, протаранив служебный автомобиль, на большой скорости продолжил движение и на углу набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе совершил столкновение с другим автомобилем

В результате ДТП автоугонщик получил травмы от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель второй иномарки не пострадал

Проводится проверка.