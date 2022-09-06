На Московском шоссе произошло смертельное ДТП

Сегодня ранним утром около 05 часов 42 минут возле дома 50 по Московскому шоссе около АЗС произошло ДТП между автомобилем «Лада», под управлением 25-летнего мужчины, и автомобилем «Газель», под управлением 45-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиль «Лада» перевернулся, а его водитель вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Мужчину тут же переехал неустановленный автомобиль, который скрылся с места ДТП.

В результате водитель автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Приняты меры к установлению водителя, совершившего наезд на водителя «Лады».