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Питерец.ру » Происшествия » На Московском шоссе произошло смертельное ДТП

На Московском шоссе произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Московском шоссе

Сегодня ранним утром около 05 часов 42 минут возле дома 50 по Московскому шоссе около АЗС произошло ДТП между автомобилем «Лада», под управлением 25-летнего мужчины, и автомобилем «Газель», под управлением 45-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиль «Лада» перевернулся, а его водитель вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Мужчину тут же переехал неустановленный автомобиль, который скрылся с места ДТП.

В результате водитель автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Приняты меры к установлению водителя, совершившего наезд на водителя «Лады».

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП
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