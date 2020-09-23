В Петербурге полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси

Минувшей ночью на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановить автомобиль «Киа Рио», который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование указанного транспортного средства.

Неоднократные требования полицейских об останове водитель игнорировал и, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая своими маневрами опасность для других участников дорожного движения.

У дома 34 по проспекту Ветеранов водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю женщину-пассажира, а также совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. Указанная гражданка не пострадала, служебный автомобиль получил незначительные повреждения.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудниками ГИБДД из табельного оружия был произведен предупредительный выстрел вверх и несколько по колесам преследуемого транспортного средства. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов.