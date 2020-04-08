Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя

Накануне поздно вечером, около 22:55 у дома 25 по улице Руставели нарядом ДПС ОГИБДД УМВД России по Калининскому району Петербурга была предпринята попытка остановить автомобиль «Ниссан Альмера», под управлением 31-летнего мужчины, который из хулиганских побуждений по указанному адресу препятствовал движению общественного транспорта.

На требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Токсовского шоссе, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Было организовано преследование.

К преследованию подключился наряд патрульно-постовой службы полиции. В результате оперативных действий в 23:15 во Всеволожском районе Ленинградской области в г. Мурино, у дома 60 по улице Центральной, в соответствии с Законом «О полиции» один из полицейских применил табельное оружие, произвел выстрелы в сторону преследуемой машины, после чего указанный автомобиль развернулся и направился в обратную сторону. В деревне Новое Девяткино у одного из домов по ул. Главной водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. После ДТП автомобиль прекратил движение, и водитель вместе с его пассажиром в состоянии алкогольного опьянения были задержаны полицейскими.

Во время задержания было установлено, что в результате применения табельного оружия, пассажир автомобиля получил огнестрельное ранение левой ноги, в состоянии средней тяжести, бригадой скорой помощи был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Других пострадавших в результате применения табельного оружия нет.

Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы. В отношении пассажира также составлен административный протокол.