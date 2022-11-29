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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти таксисту брызнули в лицо из газового баллончика и отобрали выручку

В Ленобласти таксисту брызнули в лицо из газового баллончика и отобрали выручку

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пассажиры избили таксиста в Морозовке, залили газом и отобрали выручку

Сегодня ночью к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 25-летний гражданин Киргизии, который работает таксисто в Петербурге. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что около полуночи через приложение-агрегатор получил заказ с улицы Дыбенко. Доставил пассажиров к дому на улице Пионерской в поселке имени Морозова.

Оплачивать поездку пассажиры отказались и попытались сбежать. Когда водитель догнал мужчин, они несколько раз ударили его, распылили в лицо содержимое газового баллончика и забрали около 37 тысяч рублей.

На вид обоим злоумышленникам около 35 лет, европейской внешности, одеты в темную одежду. Один из них - худощавый, ростом выше среднего. Второй мужчина плотного телосложения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение такси
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