В Ленобласти таксисту брызнули в лицо из газового баллончика и отобрали выручку

Сегодня ночью к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 25-летний гражданин Киргизии, который работает таксисто в Петербурге. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что около полуночи через приложение-агрегатор получил заказ с улицы Дыбенко. Доставил пассажиров к дому на улице Пионерской в поселке имени Морозова.

Оплачивать поездку пассажиры отказались и попытались сбежать. Когда водитель догнал мужчин, они несколько раз ударили его, распылили в лицо содержимое газового баллончика и забрали около 37 тысяч рублей.

На вид обоим злоумышленникам около 35 лет, европейской внешности, одеты в темную одежду. Один из них - худощавый, ростом выше среднего. Второй мужчина плотного телосложения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).