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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти двое неизвестных избили и ограбили мужчину

В Ленобласти двое неизвестных избили и ограбили мужчину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Двое неизвестных не по-джентельменски ударили со спины жителя Всеволожского района Ленинградской области

Накануне ночью после полуночи возле пятиэтажного дома на улице Вокка в городе Всеволожск Ленинградской области заметили окровавленного мужчину. Прохожим он сказал, что его избили, а те позвонили в полицию.

Избитым оказался 44-летний безработный. В состоянии опьянения и с телесными повреждениями его госпитализировали в местное лечебное учреждение.

К вечеру мужчина решился подать заявление в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов он сообщил, что получил удар сзади по голове от двух незнакомых мужчин. Нападавшие отобрали у него 7,5 тысяч рублей наличными, банковскую карту и барсетку со всеми документами, после чего с места происшествия скрылись.

Злоумсышленникам на вид было около 20-23 лет, оба худые ростом 170-173 см, одеты в похожие темные куртки, джинсы и кеды. Один из них — светловолосый. Других примет потерпевший не запомнил.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Всеволожский район Ленобласть телесные повреждения грабеж
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