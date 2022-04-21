В Ленобласти двое неизвестных избили и ограбили мужчину

Накануне ночью после полуночи возле пятиэтажного дома на улице Вокка в городе Всеволожск Ленинградской области заметили окровавленного мужчину. Прохожим он сказал, что его избили, а те позвонили в полицию.

Избитым оказался 44-летний безработный. В состоянии опьянения и с телесными повреждениями его госпитализировали в местное лечебное учреждение.

К вечеру мужчина решился подать заявление в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов он сообщил, что получил удар сзади по голове от двух незнакомых мужчин. Нападавшие отобрали у него 7,5 тысяч рублей наличными, банковскую карту и барсетку со всеми документами, после чего с места происшествия скрылись.

Злоумсышленникам на вид было около 20-23 лет, оба худые ростом 170-173 см, одеты в похожие темные куртки, джинсы и кеды. Один из них — светловолосый. Других примет потерпевший не запомнил.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.