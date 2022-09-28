В Петербурге двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн»

Накануне вечером двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн» на бульваре Новаторов, 71, в Кировском районе Петербурга. По пердварительной информации, грабители вошли в павильон перед закрытием, около 20 часов 55 минут. Брызнув из газового баллончика в лицо 30-летнему продавцу, разбойники похитили 5 мобильных телефонов и скрылись.

Ущерб составил 109 450 рублей. Салон оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты. На кадрах видны мужчины европейской внешности, на вид 30-35 лет, в темной одежде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).