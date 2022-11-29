В центре Петербурга задержали извращенца, пристававшего к ребенку в парадной

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от матери 12-летнего мальчика о том, что накануне вечером около 18 часов 00 минут на первом этаже в парадной дома на проспекте Римского-Корсакова неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее сына.

По подозрению в совершении преступления в указанном доме был задержан 63-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Мужчину поместили в камеру. О нем известно, что мужчина в 2000 году был судим за хранение оружия, но попал под амнистию. А в 2017 году попался на мошенничестве, но дело закрыли за истечением срока давности.