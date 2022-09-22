В Выборге по горячим следам задержали насильника

Вчера поздним вечером около 22 часов 10 минут своему другу позвонила 15-летняя первокурсница выборгского колледжа и рассказала о том, что возле дома на Большой Каменной улице города Выборг неизвестный мужчина, применив физическую силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера: хватал за интимные места.

В 23 часа 20 минут возле дома 55 по Ленинградскому шоссе по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 41-летний житель Астрахани. Мужчину доставили в 101 отдел полиции и поместили в камеру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.