В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика

В минувшую среду к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась мать 9-летнего мальчика, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина в квартире на проспекте Художников совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Вчера в указанной квартире по подозрению был задержан 34-летний неработающий. При обыске изъяты ноутбук, системный блок, 2 планшета, 3 мобильных телефона, 5 жестких дисков, 15 флеш-накопитей.