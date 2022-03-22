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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика

В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Насильник 9-летнего мальчика задержан в Выборгском районе Петербурга

В минувшую среду к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась мать 9-летнего мальчика, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина в квартире на проспекте Художников совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Вчера в указанной квартире по подозрению был задержан 34-летний неработающий. При обыске изъяты ноутбук, системный блок, 2 планшета, 3 мобильных телефона, 5 жестких дисков, 15 флеш-накопитей.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район насильник педофил
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