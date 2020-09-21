Накануне к полицейским Петроградского района Петербурга братились мамы двух 12-летних девочек. Медсестра поликлиники и учительница рассказали, что 16 сентября на детской площадке у дома 44 по Каменноостровскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении их дочерей.
По подозрению задержан 44-летний бездомный. Мужчина ранее судим за грабеж и два раза – за развратные действия.
Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.
В Петроградском районе задержали бездомного педофила
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Опубликовал: Fedorov
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Бомжа с криминальным «стажем» заподозрили в педофилии.
Накануне к полицейским Петроградского района Петербурга братились мамы двух 12-летних девочек. Медсестра поликлиники и учительница рассказали, что 16 сентября на детской площадке у дома 44 по Каменноостровскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении их дочерей.
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