В Петроградском районе задержали бездомного педофила

Накануне к полицейским Петроградского района Петербурга братились мамы двух 12-летних девочек. Медсестра поликлиники и учительница рассказали, что 16 сентября на детской площадке у дома 44 по Каменноостровскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении их дочерей.

По подозрению задержан 44-летний бездомный. Мужчина ранее судим за грабеж и два раза – за развратные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.