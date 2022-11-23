В Петербурге профессор ИТМО отдал аферистам более 2 миллионов рублей

Накануне к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратился 84-летний мужчина. Пожило доктора технических наук сообщил полицейским о том, что в середине ноября на сотовый телефон с двух номеров поступали звонки от неизвестного, который, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил пожилого ученого сообщить данные принадлежащих ему счетов в двух банках. После этого со счетов были списаны 2 миллиона 250 000 рублей.

Полицией Фрунзенского района возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавший - почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации со стажем работы в НИУ ИТМО более 40 лет в области теплотехники и энерготехнологий. Автор более 160 научных трудов.