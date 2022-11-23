ента новостей

11:30
В Петербурге профессор ИТМО отдал аферистам более 2 миллионов рублей
11:19
Полиция ищет преступника, стрелявшего в полицейского в Ленобласти
11:07
Израильская полиция сообщила, что один человек погиб в результате двух взрывов, прогремевших в Иерусалиме
11:05
В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое
10:16
Предоставляют бесплатные лекарства
09:46
Обновляют остановки
09:19
Как оформить льготы для мобилизованных
23:58
СКА разгромил ЦСКА, забросив пять безответных шайб к 24-й минуте игры, итог – 6:2
22:02
В Петербурге задержали подозреваемого в гибели женщины
17:25
Месси забил пенальти, но не спас Аргентину от позорного поражения в матче с Саудовской Аравией
16:32
В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Якутия»
16:28
Суд в Петербурге признал торги за Конюшенное ведомство незаконными
16:25
В Санкт-Петербурге откроется выставка «Украина. На переломах эпох»
16:24
Петербуржцы назвали «уродливым» благоустройство набережных при Беглове
14:33
Выставка «Найти Бэнкси»
14:29
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд в Рыбацкое
13:41
Петербургские единороссы проверили ход капитального ремонта общежития института культуры
13:39
Фестиваль «Новые книги о Петербурге»
13:36
В Архангельске командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся в спецоперации на Украине
13:34
В Ленобласти в багажнике автомобиля жителя Карелии обнаружили наркотики
12:14
В Колпино на пожаре погиб бездомный
12:10
В Жихарево из квартиры медсестры вынесли более полумиллиона рублей
12:00
В Тихвине пенсионерка продиктовала данные карты мошеннику после получения СМС
11:45
В Ленобласти в канализационном коллекторе обнаружили тело женщины
11:41
В Ленобласти стартует программа школьного футбола
11:35
В Выборге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
11:26
В Петербурге задержан злоумышленник обманувший пенсионерку
11:20
В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль
09:48
Вспоминаем «Дорогу жизни»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге профессор ИТМО отдал аферистам более 2 миллионов рублей

В Петербурге профессор ИТМО отдал аферистам более 2 миллионов рублей

1
57
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Во Фрунзенском районе Петербурга профессор ИТМО отдал аферистам 2 миллиона 250 000 рублей

Накануне к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратился 84-летний мужчина. Пожило доктора технических наук сообщил полицейским о том, что в середине ноября на сотовый телефон с двух номеров поступали звонки от неизвестного, который, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил пожилого ученого сообщить данные принадлежащих ему счетов в двух банках. После этого со счетов были списаны 2 миллиона 250 000 рублей.

Полицией Фрунзенского района возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавший  - почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации со стажем работы в НИУ ИТМО более 40 лет в области теплотехники и энерготехнологий. Автор более 160 научных трудов.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

1 комментарий

Илья
Это так ужасно,куда мир катится
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-12-2021, 12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
12-09-2022, 10:16
В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей
2-10-2022, 12:51
В Невском районе пожилой мужчина отдал аферистам более 8 миллионов рублей
29-12-2020, 16:10
В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей
15-11-2022, 15:26
В Петербурге телефонный мошенник убедил пенсионера оформить кредит на 13 миллионов рублей
21-01-2021, 13:34
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
37
Сегодня, 11:05
В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое
0
148
Вчера, 11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
0
281
21-11-2022, 10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
0
182
21-11-2022, 10:09
В Красном селе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Наверх