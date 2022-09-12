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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пенсионер из Автово «инвестировал» 9 миллионов рублей мошенникам

Накануне к полицейским Кировского района Петербурга обратился 85-летний пожилой мужчина, который в 2016 году наткнулся в сети Интернет на рекламу брокерской компании с предложениями заработать на инвестициях. В результате своей инвестиционной деятельности до 2018 года пенсионер передал «брокерам» 9 миллионов рублей, после чего сотрудники компании перестали выходить на связь.

16 августа 2022 года на сотовый телефон пожилого «инвестора» с московского номера поступил звонок от неизвестного, который под предлогом возврата ранее вложенных в брокерскую компанию средств, убедил пенсионера сообщить реквизиты его банковской карты. С карты после этого были списаны 35 000 рублей.

Ранее, 30 июля, по заявлению пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничества).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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