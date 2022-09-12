В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей

Накануне к полицейским Кировского района Петербурга обратился 85-летний пожилой мужчина, который в 2016 году наткнулся в сети Интернет на рекламу брокерской компании с предложениями заработать на инвестициях. В результате своей инвестиционной деятельности до 2018 года пенсионер передал «брокерам» 9 миллионов рублей, после чего сотрудники компании перестали выходить на связь.

16 августа 2022 года на сотовый телефон пожилого «инвестора» с московского номера поступил звонок от неизвестного, который под предлогом возврата ранее вложенных в брокерскую компанию средств, убедил пенсионера сообщить реквизиты его банковской карты. С карты после этого были списаны 35 000 рублей.

Ранее, 30 июля, по заявлению пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничества).