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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе драка закончилась стрельбой

В Калининском районе драка закончилась стрельбой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полиция расследует конфликт с дракой в Калининском районе

Сегодня днем около 15 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о драке со стрельбой во дворе дома 47 по улице Комсомола. На место оперативно прибыл наряд полиции, которые установили, что конфликт начался на детской площадке. На 32-летнего мужчину, который занимался спортом, по неустановленной причине напали несколько мужчин и начали его избивать. Драка продолжилась на перекрестке возле дома 5 по Финскому переулку, где один из нападавших несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону потерпевшего. После этого нападавшие скрылись.

Потерпевший с легкими травмами доставлен в лечебное учреждение. Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район драка стрельба травматика
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