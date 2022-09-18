В Калининском районе драка закончилась стрельбой

Сегодня днем около 15 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о драке со стрельбой во дворе дома 47 по улице Комсомола. На место оперативно прибыл наряд полиции, которые установили, что конфликт начался на детской площадке. На 32-летнего мужчину, который занимался спортом, по неустановленной причине напали несколько мужчин и начали его избивать. Драка продолжилась на перекрестке возле дома 5 по Финскому переулку, где один из нападавших несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону потерпевшего. После этого нападавшие скрылись.

Потерпевший с легкими травмами доставлен в лечебное учреждение. Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.