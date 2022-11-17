В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей

Накануне днем 99-летней женщине, проживающей на Омской улице позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился сотрудником полиции, сообщил бабушке, что ее внучка якобы является виновником ДТП, и для не привлечения ее к уголовной ответственности надо заплатить.

Вечером того же дня пенсионерка на лестничной клетке передала неизвестной девушке 800 000 рублей.

В камеру видеонаблюдения попала женщина 25-30 лет, ростом около 165-170, в черной куртке, в очках и медицинской маске на лице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)..