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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей

В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга пожилая женщина поверила в историю про ДТП и отдала мошенникам 800 000 рублей

Накануне днем 99-летней женщине, проживающей на Омской улице позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился сотрудником полиции, сообщил бабушке, что ее внучка якобы является виновником ДТП, и для не привлечения ее к уголовной ответственности надо заплатить.

Вечером того же дня пенсионерка на лестничной клетке передала неизвестной девушке 800 000 рублей.

В камеру видеонаблюдения попала женщина 25-30 лет, ростом около 165-170, в черной куртке, в очках и медицинской маске на лице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)..

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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