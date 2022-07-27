В Ленобласти пенсионерка поверила в ДТП с родственниками и отдала 80 тысяч рублей

Вчера вечером около 20 часов к полицейским Соснового Бора обратилась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился следователям, и сказал, что ее внучка стала виновницей дорожной аварии. Затем он попросил 100 тысяч за помощь в избежании уголовной ответственности. Пожилая женщина поверила аферисту и передала 80 тысяч рублей незнакомцу, который позднее пришел к ней домой.

Со слов пенсионерки это был темноволосый мужчина с темными глазами. Часть его лица была скрыта за медицинской маской, одет он был в черные кофту и брюки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).